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Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum açıklamasında, "Son 200 yılda insanın doğayla barışıklığı sona erdi." dedi.

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