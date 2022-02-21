Son dakika: Ülkü Ocakları Başkanı’ndan Meral Akşener’e ’Fırat Yılmaz Çakıroğlu’ tepkisi: Hangi yüzle şehidimiz diyorsun

HANGİ YÜZLE ŞEHİDİMİZ DİYORSUN

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Akşener'e paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi. Yıldırım, İYİ Parti'nin yuvarlak masada muhalefet liderleriyle bir araya gelişini, HDP ve Selahattin Demirtaş ile olan münasebetleri hatırlatarak tepkisini sosyal medyadan şöyle dile getirdi:

"Demirtaş ile kahvaltı masası planı yapan 6'lı Ganyan leydisi ve şürekası sizi uyarıyorum! Değerlerimizi istismardan uzak durun! "Burası Kürdistan" diyenlere karşı senin veremediğin cevabı Fırat Yılmaz Çakıroğlu haykırdığı için şehit edildi, hangi yüzle şehidimiz diyorsun!"