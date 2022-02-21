Son dakika: Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Meral Akşener'e 'Fırat Yılmaz Çakıroğlu' tepkisi: Hangi yüzle şehidimiz diyorsun
Son dakika haberine göre Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 7 yıl önce şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anmak için paylaşım yapmasına tepki gösterdi. Yıldırım, muhalefet liderlerinin yuvarlak masada bir araya gelişini, HDP ve Selahattin Demirtaş ile olan münasebetleri hatırlatarak, "Demirtaş ile kahvaltı masası planı yapan 6’lı Ganyan leydisi ve şürekası sizi uyarıyorum! Değerlerimizi istismardan uzak durun! 'Burası Kürdistan' diyenlere karşı senin veremediğin cevabı Fırat Yılmaz Çakıroğlu haykırdığı için şehit edildi, hangi yüzle şehidimiz diyorsun!” diyerek sert çıktı. Öte yandan Akşener'in "iki yüzlü bir tutum içinde olduğunu" belirten çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da duruma tepki gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Üniversitesi'nde PKK'lılar tarafından bıçaklanarak şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu 7. ölüm yıl dönümünde anmak için dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Akşener, "Ege'de bir yiğit, kocaman bir yürek... Vatan sevdası ve dik duruşuyla adı hep gönüllerimizde yaşayacak... Hayatının baharında alçak terör örgütünün aramızdan kopardığı oğlumuz #FıratYılmazÇakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde sevgi ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
HANGİ YÜZLE ŞEHİDİMİZ DİYORSUN
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Akşener'e paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi. Yıldırım, İYİ Parti'nin yuvarlak masada muhalefet liderleriyle bir araya gelişini, HDP ve Selahattin Demirtaş ile olan münasebetleri hatırlatarak tepkisini sosyal medyadan şöyle dile getirdi:
"Demirtaş ile kahvaltı masası planı yapan 6'lı Ganyan leydisi ve şürekası sizi uyarıyorum! Değerlerimizi istismardan uzak durun! "Burası Kürdistan" diyenlere karşı senin veremediğin cevabı Fırat Yılmaz Çakıroğlu haykırdığı için şehit edildi, hangi yüzle şehidimiz diyorsun!"
AKŞENER'E SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "iki yüzlü bir tutum içinde olduğunu" belirten çok sayıda kullanıcı da duruma tepki gösterdi. O yorumlardan bazıları şöyle:
"Meral Hanım, yerel seçimlerde desteklediğiniz Ekrem İmamoğlu kimlerle görüşmüş? Fırat'ın katillerinin sözcüsü ile..
Buna açıklamanız var mı?
Lütfen bana "Şu şu parti de şunu yapmıştı." Şeklinde değil,konunun özünü anlatan bir açıklama yapın,kıyasla değil."
"Fırat'ı şehit edenlerle kol kola gezin kahvaltılarda buluşun ondan sonra bu tür mesnetsiz paylaşımlar yapın Fırat'ın elleri yakanızda."
"Yeniden Milliyetçilik satmaya mı başladınız meral hanımm. Bu paylaşımından ötürü ittifak ortakların sana kızmasın sonra. Yiğit bizim yürek bizde sizde olan tek şey üzerinden yaptığınız siyaset. Şehidimiz üzerinden prim yaptırmayız."
"Allah aşkına insan bunu yazarken biraz utanır be. Şehit edenlerle kolkola geziyonuz yuvarlak masa toplantısı yapıyonuz sonrada dalga geçer gibi hepiniz taziye yayınlıyorsunuz. Sözde milliyetçiler.."
"Fırat'ı, Aybüke öğretmeni Eren'i ne kadar rahat ağzınıza alıyorsunuz. Sizler şehitlerimizin katili ile bir olmamış gibi nasıl davranabiliyorsunuz çok komiksiniz cidden."
FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
Konya'nın Akşehir ilçesinde 1 Ocak 1991 yılında dünyaya gelen, öğretmen olan annesi Özlem Erdem'in Diyarbakır'a 1996 yılında tayini çıkması üzerine çocukluğunu bu şehirde geçiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiyken Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu olmuştu. Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015 öğrenciler arasında çıkan kavgada PKK'lılar tarafından bıçaklanan Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, yedi kişi ise yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah S. ise "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.
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