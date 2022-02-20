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Son dakika: Türkiye'den Rusya-Ukrayna gerginliği açıklaması! Yakından takip ediyoruz

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Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Son dakika: Türkiye’den Rusya-Ukrayna gerginliği açıklaması! Yakından takip ediyoruz

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiğini dile getirdi. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir" şeklinde konuştu.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN AKAR'DAN 'İTİDAL ÇAĞRISI'

Bakan Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir."

Bakan Akar, "Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin rahat, güven ve ferah içinde yaşaması en samimi dileğimiz" dedi.

MONTRÖ VURGUSU

Akar, "Montrö Sözleşmesi'nin sağladığı düzenin bütün taraflar için yararlı olduğunu Münih Güvenlik Konferansı'nda da ifade ettik" diye konuştu.

Detaylar gelecek...

Bakan Akar’dan itidal çağrısı BAKAN AKAR'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

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