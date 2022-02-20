Güngör Arslan kimdir, kaç yaşındaydı? Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Güngör Arslan kim?
Güngör Arslan kimdir, kaç yaşındaydı? Kocaeli'de silahlı saldırıda öldürülen gazeteci Güngör Arslan kimdir? Arslan, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki; Güngör Arslan kimdir?
Güngör Arslan kimdir, kaç yaşındaydı? Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti. Arslan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Güngör Arslan kimdir sorularına da cevap aranmaya başlandı.
GÜNGÖR ARSLAN KİMDİR?
İzmit'te, yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ofis önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı ancak kurtarılamadı.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı. Bu sırada tabancasını çıkaran şüpheli, Arslan'a ateş açtı. Ağır yaralanan Arslan, yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı.
İhbarla gelen sağlık ekibi, göğsünden ve sağ bacağından vurulan Arslan'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Güngör Arslan, hastanede hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
VALİ YAVUZ: SALDIRGAN YAKALANDI
Kocaeli Valisi Serdar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.'nün yakalandığını açıkladı.
Kocaeli Valiliği'nce R.Ö.´nün saldırıda kullandığı tabancayla yakalandığı, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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