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Son dakika: Başkan Erdoğan Afrika'ya gidiyor! Yatırımlar 6 milyar doları aştı

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Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Afrika’ya gidiyor! Yatırımlar 6 milyar doları aştı

Son dakika haberleri... Afrika diplomasisine devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, Afrika temasları için yola çıktı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle Türkiye, kara kıta ile ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdı.

Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığı döneminde bugüne kadar bazılarına birden fazla olmak üzere çok sayıda Afrika ülkesine ziyarette bulunan Başkan Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine Bissau Cumhuriyeti ziyaretlerini ardından 32 farklı Afrika ülkesini ziyaret etmiş olacak.

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabeten üç günlük Afrika turuna bugün başlıyor. Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu devletler arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi imkânları üzerinde durulacak.

Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliği'nin yeni binalarının resmi açılışı da Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.Erdoğan'ın Gine Bissau'yu ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olacak.

BÜYÜKELÇİLİK SAYISI 12'DEN 43'E ÇIKTI

Afrika kıtasına dostluk ve kardeşlik şiarı ve "kazan-kazan" anlayışıyla yaklaşan Türkiye, son 20 yılda Afrika kıtasına yönelik açılım politikasıyla güçlü ilişkiler kurdu. Kıtayla ilişkilerin güçlendirilmesini teminen Afrika ülkelerinde temsilciliklerin açılmasına büyük önem verildi.

2002 yılında sadece 12 Türk büyükelçiliği bulunan Afrika'da faaliyet gösteren Büyükelçilik sayısı geçen yıl 43'e yükseldi. Afrika ile diplomatik ilişkilerini her geçen yıl daha da güçlendiren Türkiye, 2009'dan itibaren kıta genelinde 31 büyükelçilik açtı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da geçtiğimiz Eylül ayında, Gine Bissau'da açılması planlanan büyükelçilikle sayının 44'e ulaşacağını söyledi. Türkiye, aynı zamanda 21. yüzyılda Afrika kıtasında en fazla sayıda büyükelçilik açan ülke oldu. Türkiye kıtadaki büyükelçilik sayısını gelecekte 50'ye yükseltmeyi hedefliyor.

YATIRIMLAR 6 MİLYAR DOLARI AŞTI

Geçen yıl itibarıyla Türk firmaları, Afrika genelinde toplam değeri yaklaşık 70 milyar doları geçen 1150 proje üstlendi. Afrika çapındaki yatırımların değeri de 6 milyar doları aştı. Afrika ile ticarette 75 milyar dolarlık hedef belirlendi.

Afrika turu başlıyor AFRİKA TURU BAŞLIYOR
Başkan Erdoğan’dan Afrika çıkarması BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AFRİKA ÇIKARMASI
Başkan Erdoğan’dan Afrika mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AFRİKA MESAJI

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