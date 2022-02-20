Son dakika: Başkan Erdoğan Afrika’ya gidiyor! Yatırımlar 6 milyar doları aştı

Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığı döneminde bugüne kadar bazılarına birden fazla olmak üzere çok sayıda Afrika ülkesine ziyarette bulunan Başkan Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine Bissau Cumhuriyeti ziyaretlerini ardından 32 farklı Afrika ülkesini ziyaret etmiş olacak.