Son dakika: Türkiye'den Rusya - Ukrayna gerginliği açıklaması! Bakan Akar'dan itidal çağrısı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Akar "Oradaki askeri hareketliliğin bazı etkileri var" dedi. Akar, "Yalan haberlerden dolayı istenmeyen durumlar engellenmeli" şeklinde konuştu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN