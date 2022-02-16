Son dakika: İstanbullulara kötü haber! CHP’li İBB’den suya zam

CHP BU KONUDA DA SAMİMİYETSİZ

İBB Meclisi, bugün saat 14.00'te İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu için toplanacak. Gözler, İstanbul için suya yapılacak zam oranını öğrenmek için İBB Meclisi'ne çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturaları ile ilgili olarak, "Elektrik faturalarını ödemeyeceğim" açıklaması ile İBB'nin suya astronomik zam teklifinde bulunmasını karşılaştıran vatandaşlar, "Bu CHP'nin fatura samimiyetsizliğini gösteriyor. CHP her zaman olduğu gibi yine şov ve algı peşinde" değerlendirmesinde bulundu.