İBB vatandaşın parasını reklama veriyor! YouTuber’lara günde 10 bin TL

İBB'DEN REKLAM İÇİN YENİ İHALE

CHP içindeki kavgada koltuk kapmak için İstanbullu karla boğuşurken İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda ziyafet çekecek kadar gözünü karartan İmamoğlu'nun reklamı için bir ihaleye daha çıktığı öğrenildi.

ŞARTNAME ORTAYA ÇIKTI

İBB'nin kasasından Ekrem İmamoğlu'nun reklam çalışmaları için yeni bir ihaleye çıkıldığu öğrenildi. Gazeteci Cengiz Alçayır'ın paylaştığı ihale şartnamesine göre 10 YouTuber ve Influencer gibi sosyal medya fenomenlerine günlük 10 bin TL ödeneceği ortaya çıktı.