İBB vatandaşın parasını reklama veriyor! YouTuber'lara günde 10 bin TL
Son dakika haberleri... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile giriştiği adaylık yarışı için büyükelçilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin yanısıra şahsi reklamı için para saçıyor. İBB'nin kasasından İmamoğlu'nun reklam çalışmaları için YouTuber'lara günde 10 bin TL ödeniyor. İşte detaylar...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tutuştuğu adaylık yarışında öne çıkmak için İBB'nin musluğunu sonuna kadar açtı.
Seçimler öncesi İstanbul'un sorunlarını bildiğini ve çözeceğini iddia eden, göreve geldikten sonra çözüm üretmek bir yana işleyen düzeni de bozan İmamoğlu sürekli dile getirdiği "israfı bitireceğim" sözlerinin aksine İBB bütçesini de kendi PR'ı için kullanmaya başladı.
İBB'DEN REKLAM İÇİN YENİ İHALE
CHP içindeki kavgada koltuk kapmak için İstanbullu karla boğuşurken İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda ziyafet çekecek kadar gözünü karartan İmamoğlu'nun reklamı için bir ihaleye daha çıktığı öğrenildi.
ŞARTNAME ORTAYA ÇIKTI
İBB'nin kasasından Ekrem İmamoğlu'nun reklam çalışmaları için yeni bir ihaleye çıkıldığu öğrenildi. Gazeteci Cengiz Alçayır'ın paylaştığı ihale şartnamesine göre 10 YouTuber ve Influencer gibi sosyal medya fenomenlerine günlük 10 bin TL ödeneceği ortaya çıktı.
YOUTUBER'LARA GÜNLÜK 10 BiN TL
"Sosyal medya platformlarında interaktif reklam ve tanıtım hizmeti metini" başlığının görüldüğü şartname'de şu ifadeler yer aldı:
"İdare tarafından belirnekecek etkinlik, duyuru, kampanya, hizmet, tören, vs. çalışmaları için yine idare tarafından isimleri belirlenecek 10 YouTuber, Blogger, Influencer, vb. olarak adlandırılan kişilerin sosyal medya platformlarında bir bölümü tanıtım ve reklam faaliyetleri için her bir kişiye net 10 bin TL ödeme yapılması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir. İdare; reklamı ve tanıtımı yapılacak etkinliğe dair hesaplardan paylaşılacak görsellerin, canlı yayın ve video kaydı esnasında okunacak metinlerin içeriğini belirleyecektir. İdare tarafından içeriği belirlenen görseller belirlenen kişilerin hesaplarında bir gün süre ile yayınlanacaktır. Canlı yayın veya video içeriğinde tanıtım ve reklam olarak okunacak metinlerde bir günlük ücretlendirmeye tabi olacaktır."
ÖDEME KARŞILIĞINDA SOSYAL MEDYADAN GÜZELLEME
Ekrem İmamoğlu, daha önce de kendi yandaşı birçok şarkıcı ve gazeteciye on binlerce TL'lik ödemeler yapmıştı. Bu ödemeler karşılığında ise isimler sosyal medyada trollüğe soyunarak İmamoğlu hakkında güzellemeler yapmıştı.
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