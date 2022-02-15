15 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Haliç'te korkutan görüntü: İBB arıtma tesisinden akıyor! Vatandaşlar isyan etti

Haliç'te korkutan görüntü: İBB arıtma tesisinden akıyor! Vatandaşlar isyan etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı tesislerden Haliç'e akan koyu renkli su, kameraya yansıdı. Kirlilik ve kötü kokudan dolayı şikayetçi olan vatandaşlar bir an önce temizleme çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etti. Haliç'ten kötü kokuların halen geldiğini belirten bir vatandaş, "Haliç'in temizliği yetersiz" diyerek isyan etti.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 11:14
  • 1
  • 11
Haliç’te korkutan görüntü: İBB arıtma tesisinden akıyor! Vatandaşlar isyan etti

İstanbul Büyüksehir Belediyesi bağlı arıtma tesislerinden Haliç'e koyu renkteki suyun deşarj edilmesi görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Haliç’te korkutan görüntü: İBB arıtma tesisinden akıyor! Vatandaşlar isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan Kağıthane deresi üzerinde temizlik çalışmaları yaparken bir yandan ise artıma tesislerindeki suyun tekrar denize deşarj edildiği havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

  • 3
  • 11
Haliç’te korkutan görüntü: İBB arıtma tesisinden akıyor! Vatandaşlar isyan etti

Haliç kıyılarının balçıkla büründüğü havadan çekilen görüntülere yansıdı.

  • 4
  • 11
Haliç’te korkutan görüntü: İBB arıtma tesisinden akıyor! Vatandaşlar isyan etti

Kıyı şeridinin büyük bir kısmı siyaha bürünmüş gözüküyor.

  • 5
  • 11
Haliç’te korkutan görüntü: İBB arıtma tesisinden akıyor! Vatandaşlar isyan etti

İBB tarafından Haliç'teki renk değişimine mevsimsel yağışlar ve eriyen kar sularının sebep olduğu açıklanmıştı.