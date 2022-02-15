Haliç'te korkutan görüntü: İBB arıtma tesisinden akıyor! Vatandaşlar isyan etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı tesislerden Haliç'e akan koyu renkli su, kameraya yansıdı. Kirlilik ve kötü kokudan dolayı şikayetçi olan vatandaşlar bir an önce temizleme çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etti. Haliç'ten kötü kokuların halen geldiğini belirten bir vatandaş, "Haliç'in temizliği yetersiz" diyerek isyan etti.