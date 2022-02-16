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Son dakika: Metin Gürcan iddianamesi kabul edildi

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Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Son dakika: Metin Gürcan iddianamesi kabul edildi

Son dakika haberi... Ankara'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın iddianamesi kabul edildi. Gürcan, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 6 Ocak'ta Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için iddianameyi iade etti.

Bunun üzerine Başsavcılık, Gürcan ile yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını, Milli Savunma Bakanlığından sordu. Bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianame, ikinci kez mahkemeye gönderildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İncelemeyi tamamlayan Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Gürcan, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

İddianamede sanık Gürcan'ın, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan 35 yıla kadar, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri, casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Metin Gürcan, soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI RAPOR GÖNDERDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen raporda, "Harita altlığının açık kaynaklarda bulunan harita programlarının temin edilebileceği ancak harita üzerinde yer alan milli unsurlarımıza yönelik "Turkish Military 20'th Armer Brigade, 70'th Mech.Infat.Brigade, 155 mm Storm Howitzer Battalion, Gendarmerie Special Operation Battalion, Commando Battalion Offensive Forces Border Security Brigade (Not well-trained, thus Defensive Forces) şeklindeki el yazılarının " Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgiler" niteliğinde olduğu denildi.

NE OLMUŞTU

DEVA Partisi kurucu üyelerinden olan ve 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'ın yabancı diplomatlarla AVM ve otellerde yaptığı görüşmeler ortaya çıkmıştı. Devletin askeri, ekonomik ve siyasi bilgilerini aktardığı, karşılığında ise 500 dolar aldığı kaydedilen Gürcan'ın mahkeme kararıyla adım adım takip edildiği ortaya çıktı. Gürcan'ın yapılan teknik ve fiziki takipte Ankara'da bulunan bir AVM'nin otoparkında yabancı diplomatlarla görüştüğü görüşmenin ardından zarf ile aldığı parayı kendi banka hesabına yatırdığı tespit edildi. 6 aylık ücreti peşin isteyen Gürcan'ın Türkiye'nin uluslararası yaptığı görüşmeleri de yabancı diplomatlara para karşılığı bildirdiği belirlendi. AVM otoparkında yaptığı görüşme sonrası 500 euro aldığını söyleyen ancak hemen sonrasında parayı bankamatiğe yatırmaya çalışan Güncan'ın banka ile yazışmalarında zarfla aldığı paranın 3 bin 50 euro olduğu tespit edilmişti.

OTOPARKTA GİZLİ BULUŞMA
Metin Gürcan, teknik ve fiziki takip sonucu yabancı şahıslarla görüştüğünün tespit edilmesine ilişkin, "Şeffaf şekilde kamuya açık, herkesin kolaylıkla oturabileceği yerlerde, açık kaynaklardan hazırladığım haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. Bana verdiği zarfta, çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak ödeme yaptığı 400 dolar var" dedi. Ancak iddianamade, para alışverişini kapalı zarfta yaptığı, istihbarattaki gizli yöntemler kullanılarak buluşmalar yaptığı, pandemi nedeniyle AVM otoparkında buluştuğunu söylemesine karşın pandemi kurallarına aykırı olarak 45 dakika boyunca kapalı bir ortamda, küçücük bir araba içerisinde gizlice görüşmesinin hayatın olağan akışına ve savunmaya uygun olmadığı kaydedildi. Ayrıca Gürcan'ın, "açık kaynaklardan elde ettiği bilgileri analiz ederek para karşılığında raporlaştırıp teslim ettiği" iddiasının doğru olmadığının bariz bir şekilde ortada olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'NİN SURİYE POLİTİKASINI SIZDIRMIŞ

Suriye'den Türkiye'ye dönen askeri birliklerin Rusya'nın güneyden zorlaması olduğunu iddia eden Gürcan, yaptığı görüşmelerde, "Türkiye'nin Suriye'ye ilave askeri birlikler göndermeyecek, orada yaklaşık sekiz bin Türk askeri var. Askeri rotasyon amacıyla konumlar değiştirildi. İşin aslına bakıldığında Suriye'de Türk kuvvetlerinin sayısı azaltıldı.

Bir çok görev yeri kapatıldı ve askerler Türkiye'ye döndü, bunun nedeni Rusların güneyden zorlaması. İdlib'deki bir çok kişi 2021 yılının sonuna kadar Rusya'nın Esad Kuvvetleriyle koordineli bir operasyon yapacağından endişe duyuyor. 2021 yılı içerisinde İdlib'de her şeyin son bulacak, İdlib'e yatırım yapılmıyor herkes bu operasyonu bekliyor" dediği iddianamede yer aldı.

"S-400'LER ANKARA'DA BİR DEPODA TUTULUYOR"

Gürcan'ın faaliyetleri hakkında savcılık kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde iddianamede yer alan ifadelerde, "S-400'ler Ankara'da bir depoda tutuluyor. Ankara dışına çıkarmak imkansız görülüyor. Sadece sistemler test edildi, bu rutin bir test ve anlaşmanın bir parçası. Test atışları yapılmazsa ödeme yapılmayacak, her iki batarya şu anda Ankara'da bulunuyor.

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