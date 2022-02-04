CHP'li İBB ucuz ulaşım vaadini yine unuttu! İstanbulkart’a yüzde 92 zam
Son dakika haberine göre: Seçim döneminde ulaşım ücretlerini ucuzlatma vaadini veren CHP'li İBB, İstanbulkart ücretlerine yüzde 92’ye varan oranlarda zam yaptı. Böylece İstanbulkart’a son 2 ayda yapılan zam yüzde 252’ye ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, seçim döneminde kentte ulaşım ücretlerini ucuzlatma vaadini yine unuttu, fahiş zamlara bir yenisini daha ekledi. İBB, kentteki otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan çeşitli İstanbulkartlara yüzde 92'ye varan oranda zam yaptı. Zamlı tarifeye göre, 13 liradan 25 liraya yükselen Anonim İstanbulkart'ta yüzde 92 artış oldu.
Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart, engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya yükseldi.
Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.
2 AYDA YÜZDE 252 ZAM
İBB yönetimi, Aralık 2021'de de indirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yaparak, 5 liradan 13 liraya yükseltmişti. İBB yönetimi ayrıca toplu taşımada elektronik bilet fiyatlarına da 1 yıl içinde yüzde 111 zam yapmıştı.
İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamada, İstanbulkart maliyetlerinin 35 lira seviyelerinde olduğu ifade edilerek, "Yönetimimizce alınan karar doğrultusunda bugün itibarıyla Anonim İstanbulkart fiyatı 25 lira olacak şekilde belirlenmiştir" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nakiller ne zaman açılacak 2022? MEB 2. dönem lise nakil başvuruları başladı mı?
- 3600 ek gösterge çıktı mı, onaylandı mı? Öğretmenlere 3600 ek gösterge nasıl uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB son dakika açıklaması...
- Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor?
- Regaip Kandili sözleri ve mesajları 2022: Dualı, hadisli, en güzel, kısa, uzun 2022 Regaip Kandili mesajları ve sözleri...
- İkinci el araba için kritik tarih! Fiyatlar tepetaklak, yüzde 50 oranında düşüş! SEAT, KİA, Dacia birçok markada...
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu?
- Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatıldı mı? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim bitti mi?
- Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır? Regaip Kandili camiye ne zaman, saat kaçta gidilir? Diyanet ile Regaip namaz saati...
- CTE personel alımı başladı mı, ne zaman? CTE personel alımı başvuru şartları neler? İşte o detaylar...
- Pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı, var mı? 1100 TL yardım ödemesi olacak mı? e-Devlet başvuru...
- ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 ASDEP sonuçları sorgulama...