CHP’li İBB ucuz ulaşım vaadini yine unuttu! İstanbulkart’a yüzde 92 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, seçim döneminde kentte ulaşım ücretlerini ucuzlatma vaadini yine unuttu, fahiş zamlara bir yenisini daha ekledi. İBB, kentteki otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan çeşitli İstanbulkartlara yüzde 92'ye varan oranda zam yaptı. Zamlı tarifeye göre, 13 liradan 25 liraya yükselen Anonim İstanbulkart'ta yüzde 92 artış oldu.