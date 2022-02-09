İBB’den ekmeğe yüzde 60 zam: 11 Şubat gününden itibaren geçerli olacak

ÜRETİM MİKTARI DÜŞÜRÜLDÜ

Ayrıca AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı, ancak yeni yönetiminin bu sayıyı 1 milyon 250 bine düşürdüğünü öğrenildi. İBB yönetimi daha sonra yapılan güncelleme ile ekmek üretim sayısının 1 milyon 500 bin adet olduğunu açıkladı.