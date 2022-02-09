İBB'den ekmeğe yüzde 60 zam: 11 Şubat gününden itibaren geçerli olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapılan son dakika açıklamasında Halk Ekmek fiyatlarının yüzde 60 zam yapılarak 1,25 liradan 2 liraya çıktığı belirtildi. Zam 11 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak. İBB yönetimi 75 kuruşla devraldığı Halk Ekmek fiyatlarına 2 yılda yüzde 133.5, ambalajlı ürünlerle birlikte ise toplamda yüzde 192.46 zam yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbullulara yeni bir zammın duyurusunu yaptı. İBB yönetimi son olarak 8 Kasım 2021'de yüzde 33.5 zam yaptığı İstanbul Halk Ekmek'e 11 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 60 zam yaparak fiyatı 2 liraya yükseltti.
51 çeşit üretim yapan Halk Ekmek'in Cuma gününden geçerli olacak yeni fiyatının 2 TL olarak açıklanmasının ardından İBB yönetimi göreve geldiği 23 Haziran 2019'dan Şubat 2022 yılına kadar geçen sürede Halk Ekmek'in tekli normal ve kepekli ekmekteki fiyatlarında yüzde 133.5 zam yaptı. 49 çeşit ürünle birlikte Halk Ekmek'te bugüne kadar yapılan zam oranı ise yüzde 192.46 oldu.
YILLARA GÖRE ZAMLAR
İşte seçim döneminde İstanbul'da hayatı ucuzlatmak vaadinde bulunan İBB yönetiminin 2 yılda Halk Ekmek'e yaptığı zamlar:
*Eylül 2019: 49 çeşit paketli ürüne yüzde 40.8 zam yapıldı.
*Eylül 2020: Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 33.16 zam yapıldı.
*Temmuz 2021: Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı.
*Kasım 2021: Ambalajlı ekmek ürünlerinde yüzde 33.5 zam yapıldı.
*Şubat 2022: Tekli normal ve kepekli ekmeğe yüzde 60 zam getirildi.
İBB yönetimi göreve geldiğinde Halk Ekmek fiyatı 0.75 kuruşken peş peşe gelen zamlarla fiyatı 2 liraya yükseldi.
DAĞITIM NOKTASI 910'A DÜŞTÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Halk Ekmek üzerinden yapmak istediği algı oyunu bozuldu. AK Parti döneminde İBB iştiraki Halk Ekmek'in (İHE) 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunduğunun 2019 yılında 536 adet büfe de 2 bin 409 zincir market ve bakkallara ekmeği vatandaşa ulaştırırken, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından Halk Ekmek'in dağıtım noktası 910'a düşürüldüğü ortaya çıktı.
80 BÜFE AÇILMAYI BEKLİYOR
Dağıtım noktalarının ise 603'ünün büfe ve 307'sinin ise değişik noktalar olduğu açıklandı. Halk Ekmek'e vatandaşın ulaşımının daha kolay olması amacıyla İBB Meclisi 14 Ocak 2021'de 142 noktaya daha Halk Ekmek büfesi koymak için yetki verdi. Ancak İBB yönetimi sadece 62 büfeyi açabildi. Meclis ayrıca İstanbul'daki tüm bakkal ve marketlerde Halk Ekmek satışının yapılabilmesine olanak sağladı. Ancak İBB yönetimi meclisin verdiği yetkiyi yerine getirmedi.
SEVKİYAT YAPILMIYOR
Halk Ekmek'in AK Parti döneminde 3 defa yapılan ekmek dağıtımı 2'ye indirmesiyle ve servis saatlerinde gerekli özeni göstermemesi, büfelerin istediği sayının çok altında ekmek dağıtan yönetim, vatandaşı kuyruğa mahkum etti.
ÜRETİM MİKTARI DÜŞÜRÜLDÜ
Ayrıca AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı, ancak yeni yönetiminin bu sayıyı 1 milyon 250 bine düşürdüğünü öğrenildi. İBB yönetimi daha sonra yapılan güncelleme ile ekmek üretim sayısının 1 milyon 500 bin adet olduğunu açıkladı.
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