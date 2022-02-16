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Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yaşar görevine başladı! Başkan Erdoğan törene katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi Kenan Yaşar görevine başladı! Başkan Erdoğan törene katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende yemin eden Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yaşar, görevine başladı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yaşar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende yemin ederek görevine başladı.

Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, anayasal adaletin sağlanmasında ve temel hakların korunmasında anayasa mahkemelerinin önemli bir rol oynadığını söyleyerek, AYM'nin de bireysel başvuru kabulüyle temel hak ve özgürlükleri koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduğunu vurguladı.

Anaya Mahkemesi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin ve TBB Başkanı Erinç Sağkan katıldı.

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