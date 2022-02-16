Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi Kenan Yaşar görevine başladı! Başkan Erdoğan törene katıldı

Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, anayasal adaletin sağlanmasında ve temel hakların korunmasında anayasa mahkemelerinin önemli bir rol oynadığını söyleyerek, AYM'nin de bireysel başvuru kabulüyle temel hak ve özgürlükleri koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduğunu vurguladı.