Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrasında son dakika açıklamaları

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARINA TEŞEKKÜR

5 Şubat cumartesi günü yaptırdığımız Covid testinde, koronavirüsün Omicron varyantına maruz kaldığımız anlaşılmıştı. Hamdolsun hastalığı hafif belirtilerle geçirdik. Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Yürekten gelen dualarıyla, iyi dilekleriyle yanımızda olan milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Geçmiş olsun temennilerini ileten TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener, diğer parti genel başkanlarına, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşu yöneticilerine, iş insanlarına şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum.

Telefonla arayarak bize ve eşimize geçmiş olsun dileklerini sunan sayın Aliyev, sayın Kazimi, sayın Herzog'a, sayın Tatar'a, sayın Muhammedov'a, sayın Reisi'ye, sayın İzzetbegoviç'e, sayın Burhan'a, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Mesaj veya mektupla geçmiş olsun dileklerini ileten 23 ülke ve uluslarararası kuruluş temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Telefonla görüştüğümüz farklı illerden insanlarımız vasıtasıyla pek çok hususu doğrudan hayatın içinde takip etme imkanı bulduk. Devlet ve hükümet işlerini yakından takip ettik, gereken yönlendirmeleri yaptık.

Cuma günü Türk devletleri teşkilatı Aksakallılar Konseyi ile bir araya geldik. Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımızın iş dünyası ile birlikte enflasyonla mücadele konusunda atacağı adımlarla ilgili toplantıya canlı yayınla bağlandı.