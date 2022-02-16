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Ankara’nın gündeminde ne var? Kabine’de neler konuşulacak?

A Haber
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Giriş: 16.02.2022 08:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısına başkanlık edecek. Başkan Erdoğan Anayasa Mahkemesi Yeni Üyesi Kenan Yaşar'ın Yemin Törenine katılacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da törende hazır bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal bugün Kudüs'e gidiyor. 3600 ek gösterge müzakereleri bugün başlıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Gündemin detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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