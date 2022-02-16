Elektrik faturaları düşecek mi? Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Gündemde elektrik faturaları var. KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Ukrayna - Rusya gerilimi de masada olacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN