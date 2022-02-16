16 Şubat 2022, Çarşamba
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İzmir'de 14 sosyal medya teröristi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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İzmir’de 14 sosyal medya teröristi yakalandı

İzmir merkez ile 9 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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