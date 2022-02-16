Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrasında son dakika açıklamaları

Son dakika haberi... Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunurken elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağının da sinyalini verdi. Başkan Erdoğan diğer yandan enflasyonla mücadelenin süreceğini belirtirken, KYK yurtlarında kalan öğrencilere ilişkin beslenme yardımının 750 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.