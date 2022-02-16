Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı
Son dakika haberleri... Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada partiye esas hakkındaki savunmasını yapması için 60 günlük ek süre verdi. HDP'nin savunmasını 20 Şubat'ta teslim etmesi gerekiyordu. Verilen ek süre sonunda savunma 20 Nisan'da teslim edilecek.
HDP'ye yönelik açılan kapatma davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, HDP'ye esas hakkındaki savunmasını yapması için 60 günlük ek süre verdi.
HDP, esas hakkında savunma için verilen 1 aylık süreyi yetersiz bularak Anayasa Mahkemesi'ne ek süre başvurusunda bulunmuştu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Bekir Şahin tarafından hazırlanan esasa ilişkin mütalaa HDP'ye 20 Ocak'ta tebliğ edilmişti. 1 ay süre kapsamında HDP'nin savunmasını 20 Şubat'ta teslim etmesi gerekiyordu. Verilen ek süre sonunda savunma 20 Nisan'da teslim edilecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, daha sonra belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.
Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.
Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
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