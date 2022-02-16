İzmir Urla’da korkutan deprem! 16 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Deprem merkez üssü neresi?

İzmir'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İzmir'in Urla ilçesine bağlı Zeytineli mahallesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 12.28'de yerin 2.6 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.