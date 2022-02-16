İzmir Urla'da korkutan deprem! 16 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Deprem merkez üssü neresi?
İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, İzmir'in Urla ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 2.6 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli ve AFAD tarafından yapılan 16 Şubat tarihli son depremler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
İzmir'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İzmir'in Urla ilçesine bağlı Zeytineli mahallesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 12.28'de yerin 2.6 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER (16 ŞUBAT 2022)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.02.16 12:28:52 38.1843 26.5645 6.1 -.- 2.9 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) REVIZE01 (2022.02.16 12:28:51)
2022.02.16 11:10:46 37.1470 37.2147 0.0 -.- 1.6 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2022.02.16 11:02:40 41.1797 43.9433 3.6 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2022.02.16 10:37:21 41.1190 43.9328 5.0 -.- 3.0 3.2 ERMENISTAN İlksel
2022.02.16 09:57:17 41.2218 43.9808 5.4 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel
2022.02.16 09:34:47 38.9683 26.7062 7.4 -.- 2.9 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.02.16 09:24:56 38.9187 27.8975 5.0 -.- 1.2 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.02.16 08:20:34 40.8937 31.7922 5.4 -.- 2.2 -.- MERKESLER-(BOLU) İlksel
2022.02.16 08:19:44 37.1483 28.4600 7.4 -.- 1.6 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2022.02.16 05:58:05 36.3818 29.5430 14.5 -.- 1.1 -.- CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.02.16 05:33:52 41.1142 43.9462 9.8 -.- 1.9 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.02.16 05:16:57 38.2905 38.9287 20.4 -.- 2.1 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.02.16 04:56:11 40.4927 29.1858 5.2 -.- 1.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2022.02.16 04:47:12 37.0963 28.3642 5.3 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.16 03:36:16 37.1125 28.3708 3.9 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.16 03:34:51 39.0830 35.9792 5.0 -.- 2.4 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.02.16 02:59:19 37.0978 28.4037 5.0 -.- 1.0 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.16 01:23:38 37.8530 27.2433 6.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.02.16 01:19:38 37.8620 27.2488 5.4 -.- 3.3 3.4 KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.02.16 00:12:58 35.8160 29.1435 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.16 00:08:00 36.9653 27.6375 14.4 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
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