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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BAE'de kritik görüşme! Dubai Emiri Al Maktum ile bir araya geldi

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Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan BAE’de kritik görüşme! Dubai Emiri Al Maktum ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ile görüştü.

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