15 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BAE'li yatırımcılarla toplantı!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BAE'li yatırımcılarla toplantı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan BAE’li yatırımcılarla toplantı!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır. Karayolu, havayolu bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için gereken adımları atıyoruz." dedi. "Yeni bir dönem başlattık" diyen Erdoğan, "Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz." ifaelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA