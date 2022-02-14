14 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri BAE'de Başkan Erdoğan'a "Her şey seni hatırlatıyor" sürprizi! Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına...

BAE'de Başkan Erdoğan'a "Her şey seni hatırlatıyor" sürprizi! Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
ABONE OL
BAE’de Başkan Erdoğan’a Her şey seni hatırlatıyor sürprizi! Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına...

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Başkan Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle “Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını seslendirdi. Şarkı klibinin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA