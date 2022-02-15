Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Gününde önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününde, Abu Dabi'deki temaslarını tamamlamasının ardından Dubai'ye geldi. Başkan Erdoğan, Dubai Expo'yu ziyaret etti ve şeref defterini imzaladı. Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Gününde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı Dubai Expo'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Sergi alanında bir maketini gördüğünüz ve önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan TOGG'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır. Türkiye'nin EXPO'ya sürdürülebilirlik alt teması bölgesinde katılımı, bu alandaki güçlü duruşumuzun bir ifadesidir. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiği yol budur.
DUBAİ EXPO 2020 FUARINA ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününde, Abu Dabi'deki temaslarını tamamlamasının ardından Dubai'ye geldi.
ŞEREF DEFERİNİ İMZALADI
Erdoğan, Dubai Expo 2020'deki liderlik sergi alanında heyetle fotoğraf çektirdi. Başkan Erdoğan, şeref defterini imzaladı.
Geçen yıl kasım ayında Ankara'da temelleri atılan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yeni dönem ilişkilerine, bu kez Abu Dabi ev sahipliği yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile 2,5 aylık aranın ardından bir araya geldi.
Erdoğan'ın ziyareti onuruna Abu Dabi ve Dubai'deki sembol binalara Türk bayrağı yansıtıldı.
Başkan Erdoğan'ı havaalanında Prens El Nahyan karşıladı. Erdoğan'ın aracı, Kasr El Vatan Sarayı'na atlı birlik eşliğinde giriş yaptı. O anlarda Abu Dabi semalarında gösteri uçuşu da düzenlendi.
Başkan Erdoğan, tören alanına Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile birlikte yürüdü. İki lider alandaki yerlerine gidene kadar sohbet etti.
ÇEŞİTLİ ALANLARDA 13 ANLAŞMA İMZALANDI
Törende, hem Türkiye hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalabalık bir heyet yer aldı. Erdoğan ve El Nahyan heyettekilerle tek tek selamlaştı.
Törenin ardından Erdoğan, El Nahyan ile birlikte heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıdan sonra imza töreni gerçekleştirildi. İki ülke arasında ticaret, savunma, ulaştırma, tarım ve sağlık gibi alanları kapsayan 13 anlaşma imzalandı.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLDİ
Erdoğan ve El Nahyan baş başa bir görüşme de yaptı. Görüşmede iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirildi. İş birliğinin artırılması noktasında atılabilecek adımlar ele alındı. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masadaydı.
El Nahyan toplantının ardından Başkan Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi. Erdoğan, programın sonunda Başkanlık Sarayı Defteri'ni imzaladı.
Erdoğan, "Aziz Kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid'in davetine icabetle dost Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum" sözlerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Hayatını kaybeden Onur Kumbaracıbaşı neden öldü?
- PSG - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain - Real Madrid maçı saat kaçta?
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ indirim kampanyasına kimler katılabilir?
- Yastık altı altın sistemi nedir? Yastık altı altın sistemi ne zaman başlayacak?
- Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi play-off turu ne zaman başlıyor?
- ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Süreç hızlandı! 3600 ek gösterge tablosu şekillendi! 2022 öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı ne kadar artacak?
- Ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ayı ara tatil ne zaman yapılacak?
- Gerginlik tırmandı! Rusya Ukrayna krizi son durum nedir? Ukrayna ve Rusya arasında savaş çıktı mı?
- Recep ayı 13. 14. 15. gün ne zaman? Recep ayı 13. 14. 15. gün neler yapılır?
- Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Borsa İstanbul Panelsan halka arz sonuçları açıklaması
- DAP Gayrimenkul halka arz eşit mi oransal mı? DAP Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı ne kadar?