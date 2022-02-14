Son dakika: Başkan Erdoğan BAE’de! Kasr El Vatan Sarayı’nda resmi törenle karşılandı

Başkan Erdoğan'ın temasları kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların yanı sıra barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.