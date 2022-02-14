Son dakika: Başkan Erdoğan BAE'de! Kasr El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında "TC-TRK" uçağıyla TSİ 15.40'ta Abu Dabi'ye geldi. Başkan Erdoğan, Kasr El Vatan Sarayı'nda Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında "TC-TRK" uçağıyla TSİ 15.40'ta Abu Dabi'ye geldi.
Başkan Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Abu Dabi Federal Bakanı Tani bin Ahmed Al Zeyouidi, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç tarafından karşılandı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abu Dabi'ye geldi.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Veliaht Prens El Nahyan tarafından Qasr Al Watan'da resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, askeri kıtayı selamladı. Törende daha sonra Erdoğan ve El Nahyan'a karşılıklı heyetler tanıtıldı.
İKİ LİDER ARASINDA GÖRÜŞME
İki lider resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve El Nahyan, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.
Başkan Erdoğan'ın temasları kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların yanı sıra barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
İki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi amaçlanan anlaşmaların da imzalanacağı temaslar kapsamında Başkan Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı 'EXPO 2020 Dubai'ye gelerek, Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.
Başkan Erdoğan, son olarak 2013 yılında BAE'yi ziyaret etmişti. Öte yandan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Kasr El Vatan Sarayı güzergahı ile bazı caddelere Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları asıldı.
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