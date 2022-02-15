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Kars ve Şanlıurfa'da 19 PKK şüphelisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Kars ve Şanlıurfa’da 19 PKK şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa ve Kars'ta terör örgütü PKK/YPG/KCK'ya karşı peş peşe operasyonlar düzenlendi. Emniyet ekiplerinin baskınlarında 13'ü Şanlıurfa'da olmak üzere toplam 19 kişi yakalandı.

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