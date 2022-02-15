Hamile eşini Kelebekler Vadisi’nde öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal için karar verildi

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Hakan Aysal, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Hayatını kaybeden Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolçu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın inilmesi garip bir yere hamile eşini götürerek saatlerce beklettiğini, olay yerinde eşinin düştüğünü görmediği ifadesinin inandırıcı olmadığını, sanığın kendi ferdi kaza sigortasının lehtarı kısmında yasal mirasçıları ibaresi yazdığı, eşinin sigorta poliçesinde ise sadece Hakan Aysal yazdığını anlattı.