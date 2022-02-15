BAE Veliaht Prensi Bin Zayid'den mesaj: BAE, Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE'deki temaslarını sürdürürken Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'dan açıklama geldi. Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.
Görüşmede ikili iş birliğinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarılan haberde, bölgede güvenlik, barış ve istikrarı artırmaya yönelik çabalar ile barışçıl çözümlerin desteklenmesine ilişkin mutabakata vurgu yapıldı.
Habere göre Bin Zayid, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde bu önemli ziyaretin iş birliğini güçlendirme ve ortak çalışmalarda yeni müreffeh bir dönemin inşasının başlangıcı olması dileğini ifade etti.
Veliaht Prens Bin Zayid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın selamlarını iletirken, Türkiye ve halkına istikrar ve büyüme temennisinde bulundu.
Yemen'deki Husilerin BAE'ye yönelik saldırılarına karşı Türkiye'nin sergilediği dostça duruş için teşekkür eden Bin Zayid, Kasım 2021'de Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalanan mutabakat zaptı ve anlaşmaların iki ülke arasındaki büyük ekonomik ve ticari ortaklığın temelini oluşturduğunu belirtti.
"BAE Türkiye ile ortaklığını güçlendirmeye istekli." ifadesini kullanan Bin Zayid, iki ülke ticaret hacminin artması konusunda da istekli olduklarını kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor? AÖL 2022 ders seçimi bitti mi? Açık Lise 2021-2022 takvimi...
- Aradığınız seviyeye şu anda ulaşılamıyor! CHP'li Onursal Adıgüzel'den 14 Şubat rezilliği
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman belli olacak? TOKİ 2022 indirim kampanyası başvuruları başladı mı?
- Mazot ve gübre desteği için kritik tarih! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ödeme tarihleri belli oldu mu?
- FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? FED Şubat ayı faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
- POMEM sınav yerleri sorgulama: POMEM sınav ve mülakat yerleri açıklandı mı? POMEM mülakatları ne zaman 2022?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?
- Emekli ve memurun yüzü gülecek! 3600 ek gösterge ile noktası virgülüne hesaplandı! Emekli maaşları, ikramiyeleri...
- DAP halk arz tarihleri açıklandı mı, ne zaman? DAP hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir?
- Seksenler Nebahat kimdir? Özlem Özkan Kaya kimdir, nereli? İşte Özlem Özkan Kaya'nın hayatı...
- Şubat ayı yardım başvuruları başladı! 2022'de belediye, valilik, kaymakamlık yardımları! Nakit, erzak, gıda kalem kalem açıklandı...
- Bakan müjdeyi son dakika duyurdu! 450 lira ile 1150 lira hesaplara yatacak! Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?