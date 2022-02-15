Rus casuslar için istenen ceza belli oldu

Hedeflerindeki isim ise "Abdulhakim" isimli lider konumunda olan Çeçen muhalifti. İnfaz şebekesi, suikastta kullanacağı silah ve mühimmatları DEAŞ üyeliğinden ceza alan "Ebubekir" kod adlı 45 yaşındaki Abdula Abdulaev'den temin etti. Bu silahlardan bir tanesi Abdulaev'in evindeki banyonun tavanındaki gizli bölmeden çıktığı iddianamede yer aldı.