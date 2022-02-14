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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Son dakika: Yunanistan’a kaçmaya çalışan terörist yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı. Güvenlik güçlerinin yakaladığı şüpheli C.A. gözaltına alındı.

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