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FETÖ şüphelisi eski polis Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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FETÖ şüphelisi eski polis Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan eski polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

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