16 Ocak 2022, Pazar
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK mensubu 6 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2022
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Yunanistan’a geçmeye çalışan 4’ü PKK/KCK mensubu 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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