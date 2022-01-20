20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Türkiye’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ’cü yakalandı

Son dakika haberine göre Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA