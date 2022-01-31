31 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika: Edirne'de 4 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: Edirne’de 4 FETÖ zanlısı Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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