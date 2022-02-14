1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü ne durumda, tamamlandı mı? Nereden nereye bağlanacak?
1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için geri sayım başladı. Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi merak ediliyor. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü ne durumda, tamamlandı mı? 1915 Çanakkale Köprüsü nereden nereye bağlanacak? İşte son gelişmeler...
1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Toplam uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak. Köprünün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı. Şimdi ise gözler Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen köprünün açılış tarihine çevrildi. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü ne durumda, tamamlandı mı? 1915 Çanakkale Köprüsü nereden nereye bağlanacak? İşte haberin detayları...
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE DURUMDA, TAMAMLANDI MI?
1915 Çanakkale Köprüsü'nün asfaltlama çalışmaları tamamlanırken son dokunuşlar yapılıyor. Proje kapsamında bir asma köprü, iki yaklaşım viyadüğü, iki betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 6 hidrolik köprü, 43 üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 236 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, iki bakım işletme merkezi ve 5 ücret toplama istasyonu inşa edildi.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nün 26 Şubat'ta açılması bekleniyor. 18 Mart 2023'te açılması beklenen köprünün hizmete girme tarihi bir yıl erkene alınarak 18 Mart 2022 olarak açıklanmıştı. Son gelişmelerle birlikte hava şartlarının iyi olması durumunda köprünün 26 Şubat'ta hizmete açılması bekleniyor.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDEN NEREYE BAĞLANACAK?
Asya ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayacak olan boğaz köprüsünde karşıdan karşıya geçiş süresi 6 dakikaya inecek. Köprü, Malkara-Çanakkale Otoyolu'na bağlanarak 101 kilometrelik güzergahının en önemli parçası olacak.
ULAŞIMDAKİ ENTEGRASYON, KALİTEYİ ARTIRACAK
Otoyol ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.
SEYİT ONBAŞI'NIN TOP MERMİSİ ZİRVEYE YERLEŞTİRİLECEK
318 metre yüksekliğindeki çelik kulelerin üzerine yerleştirilecek 16 metre uzunluğundaki, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil eden mermi figürü Çimtaş firması tarafından Gemlik fabrikalarında hazırlanıyor.
1915 Çanakkale Köprüsü hariç olmak üzere otoyol kesimi ve yaklaşım viyadüklerinin tamamı aşınma (BSK) seviyesinde tamamlanırken, asma köprüdeki üst yapı imalatları gerçekleştiriliyor.
SİMGELERİN KÖPRÜSÜ
Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.
Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.
İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.
"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.
"TARİHE GEÇECEK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.
"Çanakkale'nin gerdanlığına kavuşmasına sayılı günler kaldı." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, proje tamamlandığında köprünün, "dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü" olarak tarihe geçeceğini aktardı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Seyit Onbaşı mermi figürleriyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle "dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü" olacağına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım, ticaret ve kalkınma hedeflerine hizmet eden bir proje olmanın çok ötesindedir. Bu eser, aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide; destan yazan ecdadımıza bir armağan olacak."
Gelecekte görmeyi hedefledikleri "Türkiye" fotoğrafını daha da netleştirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü hem bölgesinin hem de Türkiye'nin kalkınmasına ciddi faydalar sağlayacak."
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