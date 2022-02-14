1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü ne durumda, tamamlandı mı? Nereden nereye bağlanacak?

1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Toplam uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak. Köprünün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı. Şimdi ise gözler Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen köprünün açılış tarihine çevrildi. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü ne durumda, tamamlandı mı? 1915 Çanakkale Köprüsü nereden nereye bağlanacak? İşte haberin detayları...

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE DURUMDA, TAMAMLANDI MI?

1915 Çanakkale Köprüsü'nün asfaltlama çalışmaları tamamlanırken son dokunuşlar yapılıyor. Proje kapsamında bir asma köprü, iki yaklaşım viyadüğü, iki betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 6 hidrolik köprü, 43 üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 236 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, iki bakım işletme merkezi ve 5 ücret toplama istasyonu inşa edildi.