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Başkan Erdoğan teşkilata seslendi! Bu ülkede bir şey yapılacaksa AK Parti yapar

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Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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Başkan Erdoğan teşkilata seslendi! Bu ülkede bir şey yapılacaksa AK Parti yapar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun İl Başkanlığı kapsamında yapılan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlandı. Birlik mesajı veren Başkan Erdoğan ayrıca, "Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevireceğiz. Bu ülkede bir şey yapılacaksa AK Parti yapar" dedi.

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın telefonunu açarak teşkilata seslendi. Başkan Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.

"BU ÜLKEDE BİR ŞEY YAPARSA AK PARTİ YAPAR"

Başkan Erdoğan telefonla partililere hitap etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevireceğiz. Yaptıklarımızı anlatacağız, fitneyle işimiz yok. Bu ülkede bir şey yapılacaksa AK Parti yapar." şeklinde konuştu.

Toplantıya katılanlardan Başkan Erdoğan yoğun ilgi gösterdi. Başkan Erdoğan alkışların ve destek tezahüratlarının ardından sözlerini şu ifadelerle noktaladı;

"Milletvekili arkadaşlarımıza da oradaki herkese de en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

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