MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da kapanış oturumuna katıldı! Gündem 2023 seçimleri
MHP, başkent Ankara'da il başkanları toplantısı gerçekleştirdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de katıldığı toplantıda ağırlıklı olarak 2023 yılı Haziran ayında yapılacak genel seçimler öncesi parti çalışmaları ve seçim stratejilerinin masaya yatırıldığı öğrenildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde süren partisinin il başkanları toplantısının kapanış oturumuna katıldı.
MHP Lideri Bahçeli, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen partisinin il başkanları toplantısının kapanış oturumuna katıldı.
Toplantıya Bahçeli'nin yanı sıra il başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile bazı milletvekilleri katıldı.
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