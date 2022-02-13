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Yunanistan'dan Ege'de provokasyon! Tansiyon yükseltmeye devam ediyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2022
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Yunanistan’dan Ege’de provokasyon! Tansiyon yükseltmeye devam ediyorlar

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nicholas Hardalias'ın birkaç gündür Gayri Askeri Statüdeki Adalar ile Türkiye kıyılarına yakın adalara yaptığı ziyaretler tepki çekiyor. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparken, A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.

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