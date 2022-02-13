Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu ile görüştü!



Bu hamlelerden birini kamuoyu biraz da İP"li Koray Aydın'ın telaşla deşifre etmesiyle öğrendi. Aydın, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in parti kuracağını, hatta talimatla kuracağını söylüyordu. Çiller, bu bilgiyi hızlı bir biçimde yalanladı ama bir açık kapı da bıraktı. Çiller, sevgili Abdülkadir Selvi'ye şöyle diyordu:

"Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok."

Çiller'in "şu aşamada" sözü doğal olarak kapıların tamamen kapatılmadığı biçiminde yorumlandı. İşin doğrusu, bir süredir zaten Çiller'e yakın eski siyasi aktörlerde bir hareketlilik vardı ve bunun parti kurmaktan çok AK Parti'ye katılım biçimde olacağı söyleniyordu. Bundan sonra ne olur ve bu iddialar doğrulanır mı bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.