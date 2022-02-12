CHP’nin eşcinsellere verdiği vaatler devam ediyor! Kadıköy Belediyesi’nin Meclis Üyesi İrfan Gümrah’tan skandal sözler

KILIÇDAROĞLU FAHRİ LGBT ÜYESİ İLAN EDİLMİŞTİ

Katıldığı bir TV programında LGBT hakkında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LGBT'ye sahip çıkmıştı ve fahri LGBT üyesi ilan edilmişti. A Haber muhabiri Murat Sekban bu sözlerle aktarmıştı:

"Birkaç gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, bir televizyon kanalında kendine sorulan bir soruya cevap vermiş ve 'LGBT'nin aile yapısını bozmadığını' söylemişti.

Bu sözlerin üzerine bir grup LGBT üyesi CHP Genel Merkezi önüne geldi ve basın açıklaması yaptı. Ellerindeki metin şu ifadeler yer alıyordu; 'Başka bize destek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzeredestek çıkan herkese teşekkür ederiz.'