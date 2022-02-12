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CHP'nin eşcinsellere verdiği vaatler devam ediyor! Kadıköy Belediyesi'nin Meclis Üyesi İrfan Gümrah'tan skandal sözler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
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CHP’nin eşcinsellere verdiği vaatler devam ediyor! Kadıköy Belediyesi’nin Meclis Üyesi İrfan Gümrah’tan skandal sözler

CHP'nin eşcinsellere verdiği vaatler devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinseller için “cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkacak" afişi hazırlatmasının ardından şimdi de CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin Meclis Üyesi İrfan Gümrah, aynı cinsten kişilerin evlenmesini medeniyetin gereği olduğunu söyleyerek skandala imza attı. Öte yandan “LGBT aile yapısını bozmuyor” diyen Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinseller için 'cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkacak' pankartının ardından bu kez de CHP'li Mecli üyesi İrfan Gümrah skandal sözlere imza attı.

Gümrah, Osmanlı Devleti'ne de hakaret ederek, "Artık Osmanlı'nın eski kör bakışından bakmayıp daha modern bakmak gerekir" dedi.


İLK SKANDALLARI DEĞİL
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "cinsel yönelim" vaadi öncesinde de CHP'li belediyeler LGBT konusunda tepkileri çekmişti. 2019 yılında CHP'li belediyeler, eşcinsellerin "Onur Haftası" adı altında düzenledikleri etkinlikleri kutlama yarışına girmişti. Aralarında İstanbul, Mersin, İzmir, Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu 33 belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında destek mesajları yayınlanmıştı.

"CİNSEL YÖNELİM DEZAVANTAJ OLMAKTAN ÇIKACAK" VAADİ
Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı pankartlarda "Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" ifadeleri dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri "Eşcinsel evliliklere yönelik bir adım mı atılacak" sorularını akıllara getirirken bir yandan da büyük tepki çekti.

KILIÇDAROĞLU FAHRİ LGBT ÜYESİ İLAN EDİLMİŞTİ
Katıldığı bir TV programında LGBT hakkında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LGBT'ye sahip çıkmıştı ve fahri LGBT üyesi ilan edilmişti. A Haber muhabiri Murat Sekban bu sözlerle aktarmıştı:

"Birkaç gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, bir televizyon kanalında kendine sorulan bir soruya cevap vermiş ve 'LGBT'nin aile yapısını bozmadığını' söylemişti.

Bu sözlerin üzerine bir grup LGBT üyesi CHP Genel Merkezi önüne geldi ve basın açıklaması yaptı. Ellerindeki metin şu ifadeler yer alıyordu; 'Başka bize destek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzeredestek çıkan herkese teşekkür ederiz.'

Bu açıklamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGBT'ni fahri üyesi ilan ettiler. Geçtiğimiz günlerde yine aynı topluluk İYİ Parti'yi ziyaret etmiş ve onlara da teşekkür etmişti."

AİLE YAPISI BOZULMAZMIŞ!

Bir televizyon kanalında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik adımlar atacaklarını vurgulamış, yeni bir gafa daha imza atmıştı.

"LGBT Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır, ilgisi yok, niye aile yapısını bozsun. Herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundasınız. Herkesin kimliğine saygı duymak zorundasınız" cevabını vermişti.

Kılıçdaroğlu, sözleşmedeki LGBT ile ilgili hükümlerin Türk geleneksel aile yapısına aykırı olduğunu ve ahlaki değerleri zedelediğini görmezden gelmişti.

Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi KILIÇDAROĞLU FAHRİ LGBT ÜYESİ İLAN EDİLDİ

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