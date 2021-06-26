CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan LGBT'lilere müdahale eden polis ekiplerine tehdit! "Uyarıyorum kimse size sahip çıkmaz"

SİZE KİMSE SAHİP ÇIKMAZ

Kolluk kuvvetlerine 'uyarıda' bulunduğunu ifade eden CHP'li vekil, "Bugünler geçtikten sonra kimse size sahip çıkmaz, soruşturmalar ve davalar açılır. Bu nedenle yürüyüşlere engel olmayın ve düzen içerisinde yapılmasını sağlayın" dedi.