CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan LGBT'lilere müdahale eden polis ekiplerine tehdit! "Uyarıyorum kimse size sahip çıkmaz"
Sapkınlığı meşrulaştırma amacı taşıyan LGBT destekçileri İstanbul'da bir gösteri yürüyüşü düzenlemek istedi. Polis ekipleri ise İstanbul Valiliğinin kararı gereği bu yürüyüşe müdahale etti. Polisin müdahalesine yönelik açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu polisi hedef göstererek "Bugünler geçtikten sonra kimse size sahip çıkmaz, soruşturmalar ve davalar açılır." ifadelerini kullandı.
Toplumda cinsiyet kavramını yok etmek isteyen ve sapkın fikirlerle cinsiyetsiz bir toplum hedefleyen LGBT, İstanbul'da gösteri yürüyüşü düzenledi. İstiklal Caddesi'nde toplanan LGBT destekçilerine İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekipleri müdahale etti.
CHP'Lİ TANRIKULU'NDAN LGBT NEDENİYLE POLİSE TEHDİT
CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu ise LGBT'lilere müdahale eden polisleri hedef aldı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararı hiçe sayarak, toplantı ve gösteri yürüyüşünün anayasal bir hak olduğunu savundu.
SİZE KİMSE SAHİP ÇIKMAZ
Kolluk kuvvetlerine 'uyarıda' bulunduğunu ifade eden CHP'li vekil, "Bugünler geçtikten sonra kimse size sahip çıkmaz, soruşturmalar ve davalar açılır. Bu nedenle yürüyüşlere engel olmayın ve düzen içerisinde yapılmasını sağlayın" dedi.
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