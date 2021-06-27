CHP LGBT'leri savunmak için Türk polisine hakaret etti
Türkiye gündemi bir kez daha LGBT'lerin sokak eylemlerini konuşuyor. Emniyet ekipleri LGBT'lerin izinsiz gösterilerini sonlandırmasını isterken mukavemetle karşı karşıya kaldı. Türk polisinin saldırganları gözaltına alması CHP'yi öfkelendirdi. Bununla da kalmayan CHP, Türk polisine ve devletine 'zorba' ifadeleriyle hakaret etti.
LGBT'ler hem devletin izinsiz gösteri yasağını hem de koronavirüsle mücadele kapsamındaki tedbirleri çiğneyerek sokaklara indi. Polislerin izinsiz gösteriye müdahale etmesi ise CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarını icra eden polislere hakaretler savurdu.
ÖNCE YASALARI ÇİĞNEDİLER SONRA ALGI BAŞLADI
İzinsiz gösteri yasağını hiçe sayan LGBT'ler, gösterinin sonlandırılmasını isteyen emniyet ekiplerine mukavemette bulundu.
Polisler de uyarılara karşılık bulamaması üzerine taşkınlık çıkartan kişileri gözaltına aldı. CHP de Türk polisinin görevini yerine getirmesi üzerine öfke kustu.
CHP'DEN DEVLETE VE POLİSE HAKARET
Resmi Twitter hesabından devletin ve polisin hedef alındığı bir paylaşım yapan CHP, "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz..." ifadelerine yer verdi.
AK PARTİ'DEN CHP'YE SERT TEPKİ
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı CHP'nin Türk polisine hakaretine sessiz kalmadı.
Çataklı Twitter hesabından CHP'ye "Asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize "zorba" diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz" paylaşımıyla tepki gösterdi.
Tepki gösteren bir diğer önemli isim ise İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy oldu.
Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir... Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir.
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil de CHP'ye tepki gösterenlerden oldu. Twitter hesabından açıklamada bulunan Erdil, "Maalesef uzun süredir kontrol edemedikleri siyasal öfkeyle, devlete isyan eden ve başkaldıranlara kadar düşen… Ve görevini yapan Polise zorba diyen bu zihniyeti kınıyoruz… Emniyet teşkilatının hedef gösterilmesinide kınıyoruz.." ifadelerine yer verdi.
CHP'nin devlete ve Türk polisine hakaretine tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Kanuna, hukuka vandallıkla direnenleri değil, kanunu uygulama sorumluluğunu yerine getiren polisimizi zorbalıkla itham eden bu hukuk dışı zihniyeti kınıyoruz." paylaşımında bulundu.
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