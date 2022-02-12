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Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti

Türk savaş gemileri “TCG Kalkan (P-331)” hücum botu ve “TCG Mızrak (P-332)” numaralı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz’e doğru ilerledi.

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