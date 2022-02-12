Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti

12 Şubat 2022, Cumartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman? 2022 Eyyam-ı biyz orucu ne zaman tutulur, hangi günler?
- YKS kampı giriş nasıl yapılır? MEB OGM 2022 YKS kampı ne zaman başlayacak, bitecek? Çalışma soruları...
- Aylık 20.000 liraya yakın kazandıran ek iş fırsatı! 28 Şubat'a kadar başvurabilirsiniz! İşte şartlar
- Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel kimdir, kaç yaşında? Sinem Yüksel'den duygusal paylaşım!
- Valorant çöktü mü son dakika? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
- TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman 2022? TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı? Tarih açıklaması...
- EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yeni tarih...
- Pekin kış olimpiyatları başladı mı, ne zaman? Çin kış olimpiyatları ayın kaçında başlıyor?
- Üniversite sınavı nasıl olacak? AYT, TYT, YDT sınav baraj puanı kaldırıldı mı? İşte 2022 YKS sınav ücreti...
- Üniversite sınav süresi uzadı, uzatıldı mı? 2022 YKS sınav süresi ne kadar, kaç dakika oldu?
- YÖK son dakika: Üniversite sınavı baraj puanı kalktı mı? Üniversite de bu sene baraj puanı kaldırıldı mı, olmayacak mı?
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Şubat Twitter ne zaman düzelecek? Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene ne demek?