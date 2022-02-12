12 Şubat 2022, Cumartesi
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Son dakika: Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 5 avukat gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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Son dakika: Diyarbakır’da FETÖ operasyonu: 5 avukat gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Diyarbakır’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 avukattan 5’i eş, zamanlı operasyonla yakalandı.

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