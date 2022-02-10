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Kıbrıs'ta savaşan Türk Mukavemet Teşkilatı için 'suikastçi örgüt' diyen Ayşenur Arslan geri adım atmadı: Beni ciddiye almayın

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Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Kıbrıs’ta savaşan Türk Mukavemet Teşkilatı için ’suikastçi örgüt’ diyen Ayşenur Arslan geri adım atmadı: Beni ciddiye almayın

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alarak, 'illegal ve suikastçı' bir örgüt olarak nitelendirdi. Skandal açıklamalara tepki yağarken, RTÜK Arslan'a sözleri için inceleme başlatıldığını duyurdu. Ancak Arslan özür dilemek yerine sözlerinin arkasında durarak, "Ben kendimi başkalarının beni ciddiye aldığı kadar alsam başka bir ben olurum onu biliyorum." dedi. Öte yandan KKTC'de yayın yapan Volkan gazetesi Ayşenur Arslan'ın skandal sözlerine çok sert tepki gösterdi. Gazetede yer alan haberde; "Terbiyesiz! Şaşkın! Cahil! Hadsiz! Geveze! sözlerini geri al özür dile." ifadeleri kullanıldı.

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