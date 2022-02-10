Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı’ndan Türk Mukavemet Teşkilatı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: Bir nevi Kuvayı Milliye'dir. Bu değerlendirmeleri çok yanlış haddini aşan değerlendirmeler olarak görüyorum.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ayşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı(TMT) sözleri sonrası, "Mukavemet Teşkilatı, Türk halkına yapılan saldırılara direnmiştir." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TMT, efsanevi bir direniş örgütüydü. Kıbrıs Türk halkına karşı saldırılara Türkiye'nin desteği ile kurulan teşkilat Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde emeği olmuştur. Merhum Adnan Menderes başbakan Özel Harp Dairesi'ni görevlendirmiş, örtülü ödeneğinden de bu teşkilatın kurulabilmesi için de destekler vermiştir. Fevkalade efsanevi bir direnişle Kıbrıs Türk haklının direnmesinde destek vermiştir.

Bilmeden konuşmamak lazım. 1960'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra da saldırılara yönelik taarruzlara direnebilmiş, 1974'e kadar köylerimizin, evlerimiz yakıldığında, on binlerce insanımız çadırlarda yaşarken direniş ruhuyla varlığımızı sürdürebilme TMT gibi efsanevi bir komutanlığın çok büyük bir katkısı olmuştur. 1 Ağustos 1976'da TMT resmi olarak güvenlik komutanlığına dönüştürülmüştür.

"TMT ŞANLI BİR DİRENİŞ ÖRGÜTÜDÜR"

Gerçekten burada çok büyük hizmetler vardır. Çok şehitlerimiz, kahramanlarımız vardır. Biz bu konuları bilmeden marjinal grupların bizim TMT'ye çirkin söylemleri lafları meseleyi başka yere çekmek için Türkiye Cumhuriyeti'nde bilmeden okunması alet olması bizleri üzer. TMT şanlı bir direniş örgütüdür. Kıbrıs Adası, Osmanlılar tarafından Venediklilerden fethedilmiştir. 1571'den beri bu topraklarda var olan Kıbrıs Türk halkı büyük bir siyasi mücadele verilmektedir. Burada önemli bir mücadele vermektedir. Yan yana yaşayan iki ayrı eşit devlet artık bizim gerçekten sürdürmemiz gereken siyasettir. Egemenlik temelinde bir anlaşma Kıbrıs Türk halkının onay vereceği bir anlaşmadır. Anavatanımız Türkiye'nin ve garantör ülkenin bu anlaşmada söz hakkı olduğunu da vurgulamak istiyorum. Bu çok önemlidir.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ'TAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs Müslüman Türk toplumunun varoluş ve bağımsızlık mücadelesinin kurucu unsurlarından Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında sarf edilen bilinçsiz, cahilane ve kötü niyetli ifadeleri kınıyor, Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Müslüman Türk toplumunun varoluş ve bağımsızlık mücadelesinin kurucu unsurlarından Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında sarf edilen bilinçsiz, cahilane ve kötü niyetli ifadeleri kınıyor, Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz."