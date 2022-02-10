Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türk Mukavemet Teşkilatı mesajı
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Halk TV'de yayınlanan programda Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na saldırısını kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı demek, Vatan Savunması demektir" denildi. Bakanlığın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü EOKA'ya karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulan Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) vatan savunması anlamına geldiğini bildirdi.
MSB, Türk Mukavemet Teşkilatına yönelik bir televizyon programında kullanılan ifadelere ilişkin açıklama yaptı.
TMT'nin terör örgütü EOKA'nın canice cinayetlerine ve soykırım girişimine karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulduğu belirtilen açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, 100 yıl önce yedi düvele karşı direnişi canlandıran Kuvayımilliye ruhunun bir tezahürüdür." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Unutulmamalıdır ki 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir. Bilgisiz kanaat, yorum çevreye zarardır. Cehaletten mi yoksa ihanetten mi bilinmez fakat şuursuzca açıklamalarla Kıbrıs'taki kardeşlerimizi incitenleri kınıyor ve haklı davalarında kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu mücadelede vatan, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEPKİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın açıklamalarına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" dedi.
KURTARICI ÖRGÜTE SKANDAL SÖZLER
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımladı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu.
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın açıklamalarına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" dedi.
"EOKA ADLI KATLİAM ŞEBEKESİNİN VARİSLERİNE KARŞI DİRENİŞ RUHU AYNI KARARLILIKTADIR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayşenur Arslan'ın "Türk Mukavemet Teşkilatı" hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.
Ömer Çelik, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır.." dedi.
Çelik açıklamasının devamında, "'Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz' diyerek, "Katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren TMT Kuvayı Milliye'dir" dedi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: TMT MİLLİ MÜCADELE RUHUDUR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TV sunucusu Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda TMT'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir. TMT Kuvayı Milliyedir" ifadelerini kaydetti.
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
RTÜK Başkanı Şahin, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü'nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: Bir nevi Kuvayı Milliye'dir. Bu değerlendirmeleri çok yanlış haddini aşan değerlendirmeler olarak görüyorum.
KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN TEPKİ
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ayşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı(TMT) sözleri sonrası, "Mukavemet Teşkilatı, Türk halkına yapılan saldırılara direnmiştir." ifadelerini kullandı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
TMT, efsanevi bir direniş örgütüydü. Kıbrıs Türk halkına karşı saldırılara Türkiye'nin desteği ile kurulan teşkilat Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde emeği olmuştur. Merhum Adnan Menderes başbakan Özel Harp Dairesi'ni görevlendirmiş, örtülü ödeneğinden de bu teşkilatın kurulabilmesi için de destekler vermiştir. Fevkalade efsanevi bir direnişle Kıbrıs Türk haklının direnmesinde destek vermiştir.
Bilmeden konuşmamak lazım. 1960'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra da saldırılara yönelik taarruzlara direnebilmiş, 1974'e kadar köylerimizin, evlerimiz yakıldığında, on binlerce insanımız çadırlarda yaşarken direniş ruhuyla varlığımızı sürdürebilme TMT gibi efsanevi bir komutanlığın çok büyük bir katkısı olmuştur. 1 Ağustos 1976'da TMT resmi olarak güvenlik komutanlığına dönüştürülmüştür.
"TMT ŞANLI BİR DİRENİŞ ÖRGÜTÜDÜR"
Gerçekten burada çok büyük hizmetler vardır. Çok şehitlerimiz, kahramanlarımız vardır. Biz bu konuları bilmeden marjinal grupların bizim TMT'ye çirkin söylemleri lafları meseleyi başka yere çekmek için Türkiye Cumhuriyeti'nde bilmeden okunması alet olması bizleri üzer. TMT şanlı bir direniş örgütüdür. Kıbrıs Adası, Osmanlılar tarafından Venediklilerden fethedilmiştir. 1571'den beri bu topraklarda var olan Kıbrıs Türk halkı büyük bir siyasi mücadele verilmektedir. Burada önemli bir mücadele vermektedir. Yan yana yaşayan iki ayrı eşit devlet artık bizim gerçekten sürdürmemiz gereken siyasettir. Egemenlik temelinde bir anlaşma Kıbrıs Türk halkının onay vereceği bir anlaşmadır. Anavatanımız Türkiye'nin ve garantör ülkenin bu anlaşmada söz hakkı olduğunu da vurgulamak istiyorum. Bu çok önemlidir.
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ'TAN TEPKİ
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs Müslüman Türk toplumunun varoluş ve bağımsızlık mücadelesinin kurucu unsurlarından Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında sarf edilen bilinçsiz, cahilane ve kötü niyetli ifadeleri kınıyor, Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kıbrıs Müslüman Türk toplumunun varoluş ve bağımsızlık mücadelesinin kurucu unsurlarından Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında sarf edilen bilinçsiz, cahilane ve kötü niyetli ifadeleri kınıyor, Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz."
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