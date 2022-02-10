Son dakika: Alevilere küfreden provokatör Yakup Tilki kendisini böyle savundu! Alevi kültür derneklerinden suç duyurusu

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kocaeli Adliyesi'nin önünde toplanan Alevi kültür dernekleri üyeleri, tutuklanan Yakup Tilki'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Yakup Tilki'nin bir insanlık suçu işlediğini ve bu nedenle en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade eden Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, "Gün geçmiyor ki Alevilerle ilgili birbirinden çirkin kelamlar söylenmesin. Dün de buna bir yenisi eklendi. Duyarlı, demokrat, laik, çağdaş, bütün halkları kardeş bilen bütün topluluklar bugün bir tepki için burada. Yapılan bir haksızlık için burada. Aleviler, sözünü söylerken ağzındaki teraziyi kullanıp incinse de incitmeyen bir topluluk. Aleviler kendi özüyle kendi sözüyle barışık olan bir topluluk. Bu söylenen kelamlar ne insani ve vicdani ne de ahlakidir. Bizler yine sağduyulu olacağız ama hakkımızı adalette arayacağız. Bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.