Son dakika: 8 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Türkiye’nin günlük Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 8 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 111 bin 96 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 241 oldu. Bir günde toplam 452 bin 363 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 82 bin 168 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,66 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,66 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 143 milyon 303 bin 935'e yükseldi.

"İKİ BİLGİ HEPİMİZ İÇİN UYARIDIR"

Bakan Fahrettin Koca açıklamasında "Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." ifadelerini kullandı.