Son dakika: 8 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosu
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 8 Şubat Salı gününe ait vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Türkiye'nin günlük vaka sayısı kaç? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERLERİ: 08 Şubat 2022'ye ait Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Sağlık Bakanlığı, "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 8 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 111 bin 96 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 241 oldu. Bir günde toplam 452 bin 363 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 82 bin 168 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,66 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,66 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 143 milyon 303 bin 935'e yükseldi.
"İKİ BİLGİ HEPİMİZ İÇİN UYARIDIR"
Bakan Fahrettin Koca açıklamasında "Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uşak'ta yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat Çarşamba Uşak'ta okullar tatil mi? Uşak Valiliği son dakika...
- Emeklinin yüzünde güller açacak! SSK, Bağkur'lu emekliye 3'lü kazanç kapısı! Maaş, promosyon, ikramiye...
- Kırşehir ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Kırşehir ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...
- Çorum ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı?
- Kayseri ve Niğde'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Çarşamba Kayseri'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- 9 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Kütahya, Eskişehir, Isparta, Afyon...
- Oscar adayları kimdir? 2022 Oscar adayları kim oldu? Oscar adayı hangi filmler?
- Ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2022 ek ders ücreti yattı mı, ne kadar olur?
- NBA All-Star maçı ne zaman hangi kanalda? NBA All-Star maçı saat kaçta?
- İşçiye en düşük 8.673 TL ikramiye verilecek! 2022 kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kim ne kadar alacak?
- Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şile’de polislere silah sallayan Gökhan Göz kim?
- Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Şubat ayı PPK faiz kararı ne olacak?