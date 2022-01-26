Son dakika: Sedef Kabaş’ın tutukluluğuna yapılan itirazla ilgili flaş karar! Başkan Erdoğan’a hakaret etmişti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor!"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza çirkin ve galiz ifadelerle hakaret etmek, aslında milli iradeye karşı gerçekleştirilmiş saldırı ve açık hadsizliktir. Aklı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur. Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz."