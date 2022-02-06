Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifa diledi.
Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan mesaja göre Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'e teşekkür etti.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Emine Hanım da ben de çok teşekkür ediyoruz Bakir Bey kardeşim. Hanımefendiye, ailenize ve kardeş Bosna-Hersek halkına muhabbet ve selamlarımızı iletiniz. Sağ olun." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye teşekkür etti.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı, iyi temennileriniz için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum. Sizler nezdinde Gürcistan halkına selamlarımızla..." ifadelerine yer verdi.
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