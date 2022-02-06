Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı

BAŞKAN ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'e teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Emine Hanım da ben de çok teşekkür ediyoruz Bakir Bey kardeşim. Hanımefendiye, ailenize ve kardeş Bosna-Hersek halkına muhabbet ve selamlarımızı iletiniz. Sağ olun." ifadelerine yer verdi.